Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: ملتزمون بمساعدة الشعب السوداني على تحقيق أهداف الثورة وندعو كل القادة إلى التعاون من أجل تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية

Lebanon 24
20-10-2022 | 15:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: نشعر بقلق عميق بشأن تقارير عن إعدام جنود أذربيجانيين لسجناء أرمن عزل وندعو لتحقيق شامل (الجزيرة)
lebanon 24
21/10/2022 06:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو يؤكد التزامه بالانسحاب من العمل السياسي وتشكيل حكومة مدنية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
21/10/2022 06:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
البرهان: نتطلع إلى توافق القوى السياسية السودانية على تشكيل حكومة مدنية تعد للانتخابات (العربية)
lebanon 24
21/10/2022 06:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
السوداني ينفي التسريبات حول تشكيلة حكومته
lebanon 24
21/10/2022 06:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:27 | 2022-10-20
18:24 | 2022-10-20
18:05 | 2022-10-20
17:38 | 2022-10-20
17:37 | 2022-10-20
17:36 | 2022-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website