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رئيس وزراء العدو الإسرائيلي لوزير الخارجية الأوكراني: "إسرائيل" قلقة من التعاون العسكري بين روسيا وايران

Lebanon 24
20-10-2022 | 15:56
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