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الإمارات تستدعي السفير الهولندي للاحتجاج على تدخل سفير بلاده في الشؤون الداخلية للأردن

Lebanon 24
20-10-2022 | 16:43
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