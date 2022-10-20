22
o
بيروت
23
o
طرابلس
5
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
19
o
بعلبك
5
o
بشري
22
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
استطلاع لجامعة مونماوث الأميركية: الجمهوريون يتقدمون على الديمقراطيين بفارق 4 نقاط قبل الانتخابات النصفية المقبلة
Lebanon 24
20-10-2022
|
16:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"في حال فاز الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية".. هل سيستمر تدفق المساعدات الأميركية إلى أوكرانيا؟
Lebanon 24
"في حال فاز الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية".. هل سيستمر تدفق المساعدات الأميركية إلى أوكرانيا؟
21/10/2022 06:06:04
21/10/2022 06:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: تل أبيب تعتقد أنه لن يوقع أي اتفاق نووي قبل الانتخابات النصفية الأميركية
Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: تل أبيب تعتقد أنه لن يوقع أي اتفاق نووي قبل الانتخابات النصفية الأميركية
21/10/2022 06:06:04
21/10/2022 06:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن يعبر عن قلقه من تأثر المساعدات لأوكرانيا في حال فوز الجمهوريين في الانتخابات النصفية
Lebanon 24
بايدن يعبر عن قلقه من تأثر المساعدات لأوكرانيا في حال فوز الجمهوريين في الانتخابات النصفية
21/10/2022 06:06:04
21/10/2022 06:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"العربية" نقلاً عن فوكس نيوز: الجمهوريون متقدمون على الديمقراطيين بأكثر من نقطتين مئويتين للفوز بالكونغرس
Lebanon 24
"العربية" نقلاً عن فوكس نيوز: الجمهوريون متقدمون على الديمقراطيين بأكثر من نقطتين مئويتين للفوز بالكونغرس
21/10/2022 06:06:04
21/10/2022 06:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نادين الراسي "تحتفل" في فاريا.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
نادين الراسي "تحتفل" في فاريا.. شاهدوا الصور
02:37 | 2022-10-20
20/10/2022 02:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد الرّواتب.. هذا ما صدر في الجريدة الرّسمية اليوم
Lebanon 24
جديد الرّواتب.. هذا ما صدر في الجريدة الرّسمية اليوم
14:28 | 2022-10-20
20/10/2022 02:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
احذروا هذه الحيلة عند بيع الدّولار.. هذا الخبر يكشف ما يفعله الصرّافون!
Lebanon 24
احذروا هذه الحيلة عند بيع الدّولار.. هذا الخبر يكشف ما يفعله الصرّافون!
13:14 | 2022-10-20
20/10/2022 01:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة اغتصاب جديدة تهزّ الجنوب.. المُفاجأة في عُمر الضحيّة!
Lebanon 24
جريمة اغتصاب جديدة تهزّ الجنوب.. المُفاجأة في عُمر الضحيّة!
13:59 | 2022-10-20
20/10/2022 01:59:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"رئاسياً".. هكذا أحرَج باسيل حليفه "حزب الله"
Lebanon 24
"رئاسياً".. هكذا أحرَج باسيل حليفه "حزب الله"
06:00 | 2022-10-20
20/10/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:27 | 2022-10-20
قوات إسرائيلية خاصة تقتحم حيا بمخيم جنين بالضفة واشتباكات مسلحة تدور مع فلسطينيين
18:24 | 2022-10-20
مصدر في البنتاغون للعربية: قائد القيادة المركزية زار الغواصة النووية في بحر العرب الأربعاء
18:05 | 2022-10-20
إصابة شاب برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين
17:38 | 2022-10-20
مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى للجزيرة: جئت إلى المنطقة في محاولة لخفض التوتر في ليبيا واليمن وسوريا انسجاما مع رؤية إدارة بايدن
17:37 | 2022-10-20
سفير موسكو بواشنطن لـ نيوزويك: محاولات دبلوماسيينا لإحياء الاتصالات مع واشنطن فشلت
17:36 | 2022-10-20
سفير موسكو بواشنطن: البنية التاريخية لاتصالاتنا مع الولايات المتحدة دمرت
فيديو
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
02:26 | 2022-10-18
21/10/2022 06:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
05:00 | 2022-10-15
21/10/2022 06:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
21/10/2022 06:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact