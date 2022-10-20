مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى للجزيرة: جئت إلى المنطقة في محاولة لخفض التوتر في ليبيا واليمن وسوريا انسجاما مع رؤية إدارة بايدن

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