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مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى للجزيرة: جئت إلى المنطقة في محاولة لخفض التوتر في ليبيا واليمن وسوريا انسجاما مع رؤية إدارة بايدن

Lebanon 24
20-10-2022 | 17:38
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