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قوات إسرائيلية خاصة تقتحم حيا بمخيم جنين بالضفة واشتباكات مسلحة تدور مع فلسطينيين

Lebanon 24
20-10-2022 | 18:27
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