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رئيس وزراء المجر: حصلنا على استثناء من أي تحديد أوروبي لسقف أسعار الغاز الروسي مستقبلا

Lebanon 24
21-10-2022 | 02:42
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