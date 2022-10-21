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سلطات خيرسون الموالية لروسيا: نقل 15 ألف مدني من الضفة الشمالية إلى الجنوبية لنهر دنيبرو

Lebanon 24
21-10-2022 | 03:35
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