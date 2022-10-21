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وزير الصحة من بعبدا: ابلغت رئيس الجمهورية عن الخطوات التي نقوم بها لمواجهة وباء الكوليرا وجهود الوزارة مع شركائها الدوليين

Lebanon 24
21-10-2022 | 04:06
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