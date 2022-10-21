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وزير الطاقة السعودي يبحث مع نظيره الصيني العمل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة

Lebanon 24
21-10-2022 | 05:44
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