وزير المالية: الدول التي فيها أكثر من سعر صرف هي دول "مريضة اقتصادياً" والتصحيح الجمركي يرفع ايرادات الدولة ويُحفّز الانتاج المحلي فالفرق بسعر الصرف يحرم الدولة والناس من الموارد

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