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رئاسة الجمهورية: لبنان لم يقدم خلال المفاوضات اي تنازلات ولا خضع لأي مساومات او مقايضات او"صفقات" او إرادات دول خارجية

Lebanon 24
21-10-2022 | 09:55
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