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رئاسة الجمهورية: لبنان لم يقدم خلال المفاوضات اي تنازلات ولا خضع لأي مساومات او مقايضات او"صفقات" او إرادات دول خارجية
Lebanon 24
21-10-2022
|
09:55
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