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رئاسة الجمهورية: مسألة الترسيم إنجاز على مستوى الوطن ومن اجل ابنائه وليس من اجل شخص او جهة او حزب او دولة خارجية

Lebanon 24
21-10-2022 | 09:56
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رئاسة الجمهورية: مسألة الترسيم إنجاز على مستوى الوطن ومن أجل أبنائه وليس من أجل شخص أو حزب
lebanon 24
21/10/2022 20:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار : أنا بالعلن وزير تكنوقراط ومن حصة رئيس الجمهورية ولا أزال ومن يشطب اسماء هو من يختار والحكومة تشكل بالتشاور بين دولة الرئيس وفخامة الرئيس وعلي رضا من الاثنين واكثر منهما على المستوى الوطني (LBCI)
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21/10/2022 20:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الجمهورية: إن ما تحقق على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هو نتيجة قرار لبناني يعكس وحدة الموقف الوطني وحصيلة مفاوضات شاقة وصعبة قادها الفريق اللبناني المفاوض مع الوسيط الاميركي
lebanon 24
21/10/2022 20:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الجمهورية: لبنان لم يقدم خلال المفاوضات اي تنازلات ولا خضع لأي مساومات او مقايضات او"صفقات" او إرادات دول خارجية
lebanon 24
21/10/2022 20:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24
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