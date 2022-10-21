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ماكرون ينتقد المعايير الأميركية المزدوجة في تحديد أسعار الغاز إلى أوروبا (العربية)

Lebanon 24
21-10-2022 | 11:32
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