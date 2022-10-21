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الأسطول الخامس الأميركي: التقارير الواردة من إيران بشأن استيلائها على سفينتين للبحرية الأميركية ليست صحيحة (الجزيرة)

Lebanon 24
21-10-2022 | 11:40
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