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بايدن: نبذل كل ما في وسعنا لإبقاء أسعار وقود السيارات منخفضا لكن الجمهوريين يريدون عكس ذلك (الجزيرة)

Lebanon 24
21-10-2022 | 11:49
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