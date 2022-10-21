Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الأوكراني: روسيا تتعمد تأخير مرور سفن المواد الغذائية عبر البحر الأسود (الجزيرة)

Lebanon 24
21-10-2022 | 13:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الأوكراني: دفاعاتنا الجوية في أوديسا تسقط صاروخ كاليبر أطلقته سفينة روسية في البحر الأسود (الجزيرة)
lebanon 24
21/10/2022 23:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: حرب روسيا علينا ليست سوى نذير بما قد ينتظر أي دولة في قارتنا أو في مناطق أخرى من العالم (الجزيرة)
lebanon 24
21/10/2022 23:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الأوكرانية: الرئيس زيلنسكي كلف وزارة الخارجية بالرد على استخدام روسيا أسلحة إيرانية الصنع في بلادنا (الجزيرة)
lebanon 24
21/10/2022 23:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: سنبدأ في تصدير الحبوب عبر البحر الأسود وفقا للاتفاق الموقع في إسطنبول (الشرق)
lebanon 24
21/10/2022 23:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:20 | 2022-10-21
16:18 | 2022-10-21
15:47 | 2022-10-21
15:47 | 2022-10-21
15:35 | 2022-10-21
15:34 | 2022-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website