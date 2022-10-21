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دبلوماسي روسي: موسكو تتوقع الحصول على توضيحات بشأن تدريبات الناتو النووية في ضوء محادثة أوستن وشويغو (الشرق)

Lebanon 24
21-10-2022 | 14:19
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