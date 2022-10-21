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وزير الخارجية الأميركي: لا يمكن الحديث عن اتفاق نووي في الوقت الراهن بسبب مماطلة الإيرانيين (الجزيرة)

Lebanon 24
21-10-2022 | 14:21
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