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البيت الأبيض: نسعى لردع إيران عن تقديم أسلحة لروسيا وسنفرض عقوبات تمنع نقل الأسلحة الإيرانية إلى روسيا (الجزيرة)

Lebanon 24
21-10-2022 | 14:36
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