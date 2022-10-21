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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموفد الميادين إلى بروكسل: ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان خبر جيد

Lebanon 24
21-10-2022 | 15:32
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