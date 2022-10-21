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نائب المندوبة الأميركية بمجلس الأمن: إيران نقلت مسيرات لروسيا في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231

Lebanon 24
21-10-2022 | 15:47
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