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الخارجية الأميركية: ندعو إرتريا إلى سحب قواتها من شمال إثيوبيا واستئناف المساعدات الإنسانية دون عوائق

Lebanon 24
21-10-2022 | 22:41
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