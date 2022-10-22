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أخبار عاجلة
وزير خارجية إيطاليا: روسيا شنت هجمات صاروخية على بنى تحتية مدنية
Lebanon 24
22-10-2022
|
04:34
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