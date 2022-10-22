Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية السعودية تدين هجوم الحوثيين على ميناء الضبة وتعتبره عملا إرهابيا وخرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (الجزيرة)

Lebanon 24
22-10-2022 | 05:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجامعة العربية تدين الهجوم الحوثي على ميناء الضبة اليمني وتعتبره تصعيدا خطيرا (العربية)
lebanon 24
22/10/2022 16:23:44 Lebanon 24 Lebanon 24
جماعة أنصار الله الحوثيين: نفذنا ضربة تحذيرية لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط عبر ميناء الضبة في حضرموت (الجزيرة)
lebanon 24
22/10/2022 16:23:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب أوكرانيا في رسالة لمجلس الأمن: يجب اعتبار نقل المسيرات من إيران لروسيا انتهاكا لقرار المجلس رقم 2231 (الجزيرة)
lebanon 24
22/10/2022 16:23:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة: إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا انتهاك متهور وخرق لقرارات مجلس الأمن (الجزيرة)
lebanon 24
22/10/2022 16:23:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:19 | 2022-10-22
09:16 | 2022-10-22
09:16 | 2022-10-22
09:06 | 2022-10-22
09:00 | 2022-10-22
08:51 | 2022-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website