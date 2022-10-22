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‏مجلس الأمن الروسي: وضع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يجب ألا يخضع للمراجعة (العربية)

Lebanon 24
22-10-2022 | 07:30
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