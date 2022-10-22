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بيان أوروبي: يجب تقليل التوترات وتخفيف التصعيد ومضاعفة الجهود لإنهاء الصراع في اليمن بتسوية تفاوضية (الشرق)

Lebanon 24
22-10-2022 | 07:39
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