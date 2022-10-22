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موسم الأمطار يتسبب في مصرع نحو 200 شخص وتشريد أكثر من 300 ألف في النيجر (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
22-10-2022 | 10:32
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