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وزارة الدفاع التركية: مغادرة 4 سفن محمّلة بالحبوب موانئ أوكرانيا في إطار اتفاق اسطنبول لشحن الحبوب (الأناضول)

Lebanon 24
22-10-2022 | 13:02
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