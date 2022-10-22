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كييف تطالب سكان مدينة نيكولايف بمغادرتها حتى انتهاء القتال (العربية)

Lebanon 24
22-10-2022 | 14:48
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