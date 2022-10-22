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مسؤول في الخارجية الروسية: دول الناتو تواصل دعم كييف بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية وإدارة العمليات القتالية

Lebanon 24
22-10-2022 | 15:01
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