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قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا فجر اليوم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بما فيها القدس (الجزيرة)

Lebanon 24
23-10-2022 | 02:40
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