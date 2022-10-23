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الراعي في عظة قداس الاحد: مجلس النواب مؤتمن على انتخاب رئيس ومن يدقق في تحركات النواب في جلسات الانتخاب يكتشف انهم في مسرحية لا تخلو من المزاجية

Lebanon 24
23-10-2022 | 03:43
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