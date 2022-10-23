الراعي: باي حق أيها النواب تبدّدون الوزنات الخمس؟ ان مصير لبنان يقرره اللبنانيون بمساعدة الامم المتحدة ونحن دعونا الى مؤتمر دولي لتطبيق الطائف نصاً وروحاً

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