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الراعي: باي حق أيها النواب تبدّدون الوزنات الخمس؟ ان مصير لبنان يقرره اللبنانيون بمساعدة الامم المتحدة ونحن دعونا الى مؤتمر دولي لتطبيق الطائف نصاً وروحاً

Lebanon 24
23-10-2022 | 03:47
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عون: أهدي هذا الإنجاز لكم أيها اللبنانيون وأوّد باسمكم أن أشكر رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن وخصوصاً الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين وفريق عمله والسفيرة الأميركية في بيروت ومساعديها
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