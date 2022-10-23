جعجع: أطرف ما في الإنتخابات الرئاسيّة هو أن جميع الكتل والنواب يدعون أنهم لا يقبلون الفراغ ويشددون على ضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها، في حين أن ما يقومون به لا ينطبق أبداً مع ادعاءاتهم

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