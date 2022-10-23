27
o
بيروت
28
o
طرابلس
17
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
29
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
جعجع: فريق الممانعة يدعي أنه لا يريد الوصول إلى الفراغ في حين أن نوابه ينسحبون قبل الدورة الثانية من كل جلسة انتخابات الأمر الذي يفقد الجلسة نصابها، فكيف لهذا الفريق أن يكون ضد الفراغ ويعمد إلى تعطيل الإنتخابات؟
Lebanon 24
23-10-2022
|
04:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جعجع: فريق الممانعة يدعي أنه لا يريد الوصول إلى الفراغ في حين أن نوابه ينسحبون قبل الدورة الثانية من كل جلسة انتخابات الأمر الذي يفقد الجلسة نصابها، فكيف لهذا الفريق أن يكون ضد الفراغ ويعمد إلى تعطيل الإنتخابات؟
Lebanon 24
جعجع: فريق الممانعة يدعي أنه لا يريد الوصول إلى الفراغ في حين أن نوابه ينسحبون قبل الدورة الثانية من كل جلسة انتخابات الأمر الذي يفقد الجلسة نصابها، فكيف لهذا الفريق أن يكون ضد الفراغ ويعمد إلى تعطيل الإنتخابات؟
23/10/2022 14:47:59
23/10/2022 14:47:59
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع للـ"أم تي في": الفريق الذي سيتحمل مسؤولية الفراغ الرئاسي هو فريق الممانعة ومن يريد التوافق يبدأ المشاورات قبل عدة أشهر من الاستحقاق الرئاسي
Lebanon 24
جعجع للـ"أم تي في": الفريق الذي سيتحمل مسؤولية الفراغ الرئاسي هو فريق الممانعة ومن يريد التوافق يبدأ المشاورات قبل عدة أشهر من الاستحقاق الرئاسي
23/10/2022 14:47:59
23/10/2022 14:47:59
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: فريق حزب الله والتيار وحلفاؤهم يريدون الفراغ لأن ليس لديهم مرشح جاهز والنواب الـ22 قادرون على إتمام الاستحقاق ونحن بانتظار اقتراحاتهم
Lebanon 24
جعجع: فريق حزب الله والتيار وحلفاؤهم يريدون الفراغ لأن ليس لديهم مرشح جاهز والنواب الـ22 قادرون على إتمام الاستحقاق ونحن بانتظار اقتراحاتهم
23/10/2022 14:47:59
23/10/2022 14:47:59
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: "حزب الله" و "الوطني الحر" يريدان الفراغ الرئاسي
Lebanon 24
جعجع: "حزب الله" و "الوطني الحر" يريدان الفراغ الرئاسي
23/10/2022 14:47:59
23/10/2022 14:47:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"مُفاجآت" قد تحصل.. ماذا كشفت إسرائيل عن موعد توقيع "اتفاق الترسيم"؟
Lebanon 24
"مُفاجآت" قد تحصل.. ماذا كشفت إسرائيل عن موعد توقيع "اتفاق الترسيم"؟
15:39 | 2022-10-22
22/10/2022 03:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار ستُفاجئكم في مواعيد مُختلفة.. هكذا سيكونُ طقس لبنان
Lebanon 24
الأمطار ستُفاجئكم في مواعيد مُختلفة.. هكذا سيكونُ طقس لبنان
07:48 | 2022-10-22
22/10/2022 07:48:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد معاناة طويلة مع المرض... وفاة الفنان الشهير عن 61 عاماً (صورة)
Lebanon 24
بعد معاناة طويلة مع المرض... وفاة الفنان الشهير عن 61 عاماً (صورة)
08:00 | 2022-10-22
22/10/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قنابل نووية مُخزّنة في دولة قريبة من لبنان.. تقريرٌ يكشف التفاصيل
Lebanon 24
قنابل نووية مُخزّنة في دولة قريبة من لبنان.. تقريرٌ يكشف التفاصيل
08:00 | 2022-10-22
22/10/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن "صيرفة".. إليكم ما تفعله المصارف
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن "صيرفة".. إليكم ما تفعله المصارف
15:15 | 2022-10-22
22/10/2022 03:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:34 | 2022-10-23
مصادر روسية: مقتل طيارَين في حادث تحطم طائرة من طراز سوخوي 30 في سيبيريا بعد اصطدامها بمبنى سكني
07:12 | 2022-10-23
ولي العهد السعودي يطلق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية: المبادرة ستسهم في تمكين المملكة من تحقيق رؤيتها
06:55 | 2022-10-23
الدفاع الروسية: شويغو أعرب لنظيره الفرنسي عن قلق موسكو من إمكانية قيام كييف باستخدام قنابل إشعاعية
06:53 | 2022-10-23
وزارة الدفاع الروسية: وزيرا الدفاع الروسي والفرنسي ناقشا التطورات في أوكرانيا وإمكانية التصعيد المفتوح (الشرق)
06:34 | 2022-10-23
مسؤولون إسرائيليون: دمرنا 90% من البنية التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا
06:21 | 2022-10-23
مسؤولون إسرائيليون أمنيون: الجيش ألحق أضرارا بالغة بطرق التهريب الإيرانية إلى سوريا بحرا وجوا وبرا
فيديو
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
14:00 | 2022-10-22
23/10/2022 14:47:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
09:14 | 2022-10-22
23/10/2022 14:47:59
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
08:12 | 2022-10-21
23/10/2022 14:47:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact