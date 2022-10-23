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جعجع: فريق الممانعة يدعي أنه لا يريد الوصول إلى الفراغ في حين أن نوابه ينسحبون قبل الدورة الثانية من كل جلسة انتخابات الأمر الذي يفقد الجلسة نصابها، فكيف لهذا الفريق أن يكون ضد الفراغ ويعمد إلى تعطيل الإنتخابات؟

Lebanon 24
23-10-2022 | 04:03
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جعجع: فريق الممانعة يدعي أنه لا يريد الوصول إلى الفراغ في حين أن نوابه ينسحبون قبل الدورة الثانية من كل جلسة انتخابات الأمر الذي يفقد الجلسة نصابها، فكيف لهذا الفريق أن يكون ضد الفراغ ويعمد إلى تعطيل الإنتخابات؟
lebanon 24
23/10/2022 14:47:59 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع للـ"أم تي في": الفريق الذي سيتحمل مسؤولية الفراغ الرئاسي هو فريق الممانعة ومن يريد التوافق يبدأ المشاورات قبل عدة أشهر من الاستحقاق الرئاسي
lebanon 24
23/10/2022 14:47:59 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: فريق حزب الله والتيار وحلفاؤهم يريدون الفراغ لأن ليس لديهم مرشح جاهز والنواب الـ22 قادرون على إتمام الاستحقاق ونحن بانتظار اقتراحاتهم
lebanon 24
23/10/2022 14:47:59 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: "حزب الله" و "الوطني الحر" يريدان الفراغ الرئاسي
lebanon 24
23/10/2022 14:47:59 Lebanon 24 Lebanon 24
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