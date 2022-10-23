رئيس الخطوط الجوية الكويتية: تسلمنا 18 طائرة من بين 31 طائرة في صفقة إيرباص ونتوقع تسجيل خسائر سنوية ما بين 50 إلى 60 مليون دينار بنهاية 2022 (الشرق)

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