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رئيس الخطوط الجوية الكويتية: تسلمنا 18 طائرة من بين 31 طائرة في صفقة إيرباص ونتوقع تسجيل خسائر سنوية ما بين 50 إلى 60 مليون دينار بنهاية 2022 (الشرق)

Lebanon 24
23-10-2022 | 04:55
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