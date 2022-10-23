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المطران عودة: يعود الحديث عن إمكانية الوصول إلى الشغور في سدة الرئاسة وكأنه أمر مقبول وهذا الوضع إن دل على شيء فعلى تقصير المجلس النيابي

Lebanon 24
23-10-2022 | 05:14
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