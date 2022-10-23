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عودة: مؤسف التسليم بالفراغ والتهديد بما هو أبعد من الفوضى الدستورية والاجتماعية وإن كان النواب واعين خطورة الوضع فليغلقوا على أنفسهم في قاعة المجلس ولا يخرجوا منها قبل انتخاب رئيس

Lebanon 24
23-10-2022 | 05:15
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