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مسؤولون إسرائيليون: دمرنا 90% من البنية التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا

Lebanon 24
23-10-2022 | 06:34
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