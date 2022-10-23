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الدفاع الروسية: شويغو أعرب لنظيره الفرنسي عن قلق موسكو من إمكانية قيام كييف باستخدام قنابل إشعاعية

Lebanon 24
23-10-2022 | 06:55
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