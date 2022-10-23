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مصادر روسية: مقتل طيارَين في حادث تحطم طائرة من طراز سوخوي 30 في سيبيريا بعد اصطدامها بمبنى سكني

Lebanon 24
23-10-2022 | 07:34
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