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العربية: الدفاع الجوي الأوكراني متأهب لإسقاط الطائرات المسيّرة في محيط كييف

Lebanon 24
23-10-2022 | 10:15
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