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وزارة الدفاع البريطانية: بناء على طلب وزارة الدفاع الروسية جرى اتصال هاتفي بين وزير الدفاع ونظيره الروسي
Lebanon 24
23-10-2022
|
11:21
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