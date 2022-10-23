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المبعوث الأميركي آموس هوكستين سيصل الخميس المقبل إلى لبنان وسيلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يتسلم وحده النسخة الرسمية من اتفاق ترسيم الحدود البحرية وليس الرؤساء الثلاثة (الجديد)

Lebanon 24
23-10-2022 | 12:05
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