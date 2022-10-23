المبعوث الأميركي آموس هوكستين سيصل الخميس المقبل إلى لبنان وسيلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يتسلم وحده النسخة الرسمية من اتفاق ترسيم الحدود البحرية وليس الرؤساء الثلاثة (الجديد)

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