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معمل الزوق الحراري عاد الى العمل وبالتالي عادت التغذية الى المطار والمرفأ والمرافق الأساسيّة (LBCI)

Lebanon 24
23-10-2022 | 12:05
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حمية لـ"الجديد": الرئيس ميقاتي اتصل بي اليوم أكثر من مرة لحلحلة ملف التغذية بالتيار الكهربائي في المطار والمرفأ وتواصل مع وزير الطاقة على أن يعقدا اجتماعاً يوم غد لإتخاذ قرار استثنائي بهذا الخصوص
lebanon 24
23/10/2022 21:35:52 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
23/10/2022 21:35:52 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
23/10/2022 21:35:52 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
23/10/2022 21:35:52 Lebanon 24 Lebanon 24
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