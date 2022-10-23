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التوقيع على الاتفاق سيكون في الناقورة وسيمثل الجانب اللبناني إما احد الضباط أو المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة أورور فغالي (الجديد)

Lebanon 24
23-10-2022 | 12:06
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