Advertisement

أخبار عاجلة

الشرطة الصومالية: مقتل منفذي الهجوم على الفندق في كيسمايو جنوب البلاد

Lebanon 24
23-10-2022 | 13:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التلفزيون الصومالي: مقتل 19 من حركة الشباب خلال تصدي الجيش لهجوم في جنوب شرق البلاد
lebanon 24
23/10/2022 21:36:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الصومال: مقتل قيادي بارز في حركة الشباب جنوبي البلاد
lebanon 24
23/10/2022 21:36:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية أوكرانيا: الهجوم الصاروخي الروسي على محطة مياه جنوب البلاد جريمة حرب
lebanon 24
23/10/2022 21:36:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الصومالية: مقتل نحو 20 شخصا وأكثر من 40 جريحا في هجوم استهدف فندقا بالعاصمة مقديشو
lebanon 24
23/10/2022 21:36:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:25 | 2022-10-23
14:13 | 2022-10-23
13:33 | 2022-10-23
13:28 | 2022-10-23
13:08 | 2022-10-23
12:12 | 2022-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website