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علي حميّة: لا يمكننا كوزارة اشغال ان نتحول الى شركة رفع النفايات في حين ان شركات رفع النفايات تقبض اموالها (LBCI)

Lebanon 24
23-10-2022 | 15:06
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