Advertisement

أخبار عاجلة

بيلوسي: ترامب ليس رجلا بما يكفي للإدلاء بشهادته بشأن هجوم الكابيتول

Lebanon 24
23-10-2022 | 19:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب بعد استدعائه بشأن هجوم الكابيتول: لماذا الآن؟
lebanon 24
24/10/2022 08:12:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب ينتقد قرار لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول استدعاءه للاستماع إليه
lebanon 24
24/10/2022 08:12:22 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو لبيلوسي تتوعد ترامب: سأضربه في وجهه
lebanon 24
24/10/2022 08:12:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين ترد على تصريحات بايدن بشأن دعم تايوان في حال وقوع هجوم
lebanon 24
24/10/2022 08:12:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:09 | 2022-10-24
00:27 | 2022-10-24
20:00 | 2022-10-23
18:19 | 2022-10-23
18:00 | 2022-10-23
18:00 | 2022-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website